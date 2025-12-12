Al Lake Sound Park di Cernobbio arriva anche Coez

Il Lake Sound Park di Cernobbio si prepara ad accogliere Coez il 16 luglio, arricchendo un cartellone già ricco di artisti di spicco come Baglioni, Mannoia, Mannarino e Il Volo. L’evento promette un’estate all’insegna della musica live, con protagonisti di fama nazionale e internazionale, in una location suggestiva sul lago di Como.

Dopo Claudio Baglioni (atteso per l’11 luglio 2026), Fiorella Mannoia (il 9 luglio 2026), Mannarino (il 24 luglio 2026), Il Volo (17 luglio 2026), il Lake Sound Park è pronto per accogliere la prossima estate, il 16 luglio, anche uno degli artisti più versatili della scena musicale italiana: Coez. Quicomo.it

