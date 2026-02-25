Sequestrò e torturò l’ex chiesti 10 anni

Un uomo ha sequestrato e torturato l’ex compagna, tentando di ucciderla, per motivi legati a una lite accesa. Ha minacciato la donna con un coltello e le ha stretto delle fascette da elettricista al collo, trattenendola in un capannone di Sassuolo per tutta la notte. La vicenda ha portato alla richiesta di una pena di dieci anni di carcere. La vicenda ha sconvolto la comunità locale.

E’ accusato di aver cercato di uccidere l’ex compagna dopo averla sequestrata e minacciata con un coltello e legandole delle fascette da elettricista al collo, per una notte intera in un capannone di Sassuolo, in via Porta. L’uomo, un 50enne dominicano residente nei pressi del luogo, teatro della violenza ora rischia una condanna pesantissima. Ieri, infatti, all’esito della discussione del processo con rito abbreviato il pm titolare del fascicolo, dottoressa Bombana ha chiesto per l’uomo dieci anni di carcere. La difesa, rappresentata dall’avvocato Giuliana Salinitro, ha chiesto per il proprio assistito l’assoluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

