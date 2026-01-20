Un maestro di musica è stato arrestato in flagranza di reato per presunti abusi su sette alunne di meno di 10 anni. Le indagini, supportate da registrazioni di microspie e telecamere nella scuola, hanno portato all’arresto e ora la richiesta di condanna a 10 anni e 4 mesi. L’episodio ha scosso la comunità scolastica, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei minori e sulla sicurezza degli ambienti educativi.

Gli agenti erano intervenuti scuola, dopo aver analizzato le immagini registrate da microspie e telecamere installate nell’istituto, e lo avevano arrestato. A poco meno di un anno dal blitz nelle aule di una scuola primaria, la pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto, nel processo con rito abbreviato, una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione per un maestro di musica, che insegnava fino al febbraio dello scorso anno in una scuola elementare del capoluogo lombardo, accusato di violenza sessuale aggravata e anche di un episodio di adescamento ai danni di sette alunne di meno di 10 anni. L’uomo, 45 anni, era stato arrestato in flagranza il 10 febbraio del 2025 dopo essere stato sorpreso nel corso degli abusi dalle microcamere posizionate nella scuola dal Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale, che ha condotto le indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Abusi su sette alunne di meno di 10 anni, chiesti 10 anni e 4 mesi per maestro di musica che fu arrestato in flagranza

Abusi sessuali su 7 alunne in una scuola di Milano: chiesti 10 anni per un maestro di musicaIn un caso di grave natura, la Procura di Milano ha richiesto una pena di 10 anni e 4 mesi per un maestro di musica accusato di aver abusato sessualmente di sette alunne in una scuola elementare.

Maestro di musica accusato di violenza sessuale su sette alunne: la Procura chiede 10 anni e 4 mesi di reclusioneLa Procura di Milano ha richiesto una condanna di oltre dieci anni di reclusione per un maestro di musica, accusato di aver commesso violenze sessuali e adescamenti su sette bambine di età inferiore ai dieci anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Aggredisce la compagna e abusa di lei sessualmente: arrestato; Smantellato dai Carabinieri un clan familiare di strozzini e spacciatori; Bimba di 10 anni incinta di un 29enne: perché si parla di atti sessuali e non di violenza; Giovane accoltellato nella notte in piazza De Ferrari.

Milano, abusi su alunne: pm chiede condanna a 10 anni e 4 mesi per un maestro - Il docente, 45 anni, sorpreso dalle telecamere e microspie posizionate quando erano nati i sospetti dei genitori poi trasmessi al dirigente scolastico, era stato arrestato il 10 febbraio del 2025. La ... adnkronos.com

Milano, abusi su sette alunne: dura condanna richiesta per un maestro di musica - Recenti indagini in Italia hanno rivelato abusi sessuali compiuti da personale scolastico ai danni di studentesse minorenni. A Reggio Emilia, un collaboratore scolastico di 28 anni è accusato di viole ... notizie.it

Il Tribunale di Patti ha condannato in primo grado a sette anni un operaio di 58 anni per abusi sessuali aggravati sulle figlie minorenni. Annunciata la valutazione dell’appello. facebook