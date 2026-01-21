Maestro abusò di sette bimbe Chiesti 10 anni

La procura di Milano ha richiesto una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione per un maestro di musica accusato di aver abusato di sette bambine presso una scuola elementare della città. Il processo si svolge con rito abbreviato e riguarda episodi avvenuti fino al febbraio dello scorso anno.

La pm Alessia Menegazzo ha chiesto, nel processo con rito abbreviato, una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione per un maestro di musica, che insegnava fino al febbraio dello scorso anno in una scuola elementare del capoluogo lombardo. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata e anche di un episodio di adescamento ai danni di sette alunne di meno di 10 anni. Il maestro di 45 anni, era stato arrestato in flagranza il 10 febbraio dello scorso anno dopo essere stato sorpreso mentre metteva in atto gli abusi sulle piccole vittime ripreso dalle microcamere posizionate nella scuola dal Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale, che ha condotto le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

