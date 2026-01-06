Capotreno ucciso a coltellate a Bologna ricercato un senza fissa dimora croato

Un uomo senza fissa dimora di origini croate, Marin Jelenic, è ricercato dopo aver ucciso a coltellate un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, a Bologna. L’episodio è avvenuto nella stazione ferroviaria, e le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare il sospetto. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione sul territorio, con indagini in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

AGI - È un uomo senza fissa dimora e legami sul territorio italiano di origini croate, che si aggira nella stazione di Bologna, il 36enne Marin Jelenic, l'uomo che nel tardo pomeriggio di lunedì ha ucciso a coltellate un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio. Il corpo senza vita del capotreno è stato trovato nei pressi del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio risalirebbe alle 19 circa. Il presunto assassino è stato individuato dagli agenti della squadra mobile, anche grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, ricercato un senza fissa dimora croato Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna, identificato il presunto killer in fuga: è Marin Jelenic, un senza fissa dimora Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, fermato un croato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio dipendenti della stazione di Bologna: aveva 34 anni; Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna: individuato il responsabile; Il capotreno ucciso a Bologna, caccia all'assassino; Bologna, capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione. Alessandro Ambrosio, chi era il capotreno 34enne ucciso in stazione a Bologna - Sono le parole scritte dal Centro Culturale Anzolese per la morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno ... ilmattino.it

Omicidio in stazione a Bologna, ucciso a coltellate il capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio. L’assassino in fuga - È morto un ragazzo di 34 anni, raggiunto da un fendente che non gli ha lasciato scampo intorno alle 18. ilrestodelcarlino.it

Capotreno ucciso alla stazione di Bologna con una coltellata: chi era Alessandro Ambrosio - Chi era il capotreno ucciso: la vita e la carriera di Alessandro Ambrosio, 34 anni, tra i treni a medio- notizie.it

Caccia all'uomo che ha ucciso a coltellate, a #Bologna, un #capotreno vicino al parcheggio della stazione. Si tratterebbe di un trentaseienne di origini croate ripreso dalle telecamere. Al #Tg2Rai ore 13,00 #6gennaio x.com

Capotreno ucciso a Bologna, ci sarebbe un ricercato. Gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/05/capotreno-ucciso-a-coltellate-in-zona-stazione-a-bologna_1c67ea99-3734-4333-af4e-5bad - facebook.com facebook

