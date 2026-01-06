Capotreno ucciso a coltellate a Bologna ricercato un senza fissa dimora croato

Un uomo senza fissa dimora di origini croate, Marin Jelenic, è ricercato dopo aver ucciso a coltellate un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, a Bologna. L’episodio è avvenuto nella stazione ferroviaria, e le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare il sospetto. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione sul territorio, con indagini in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

AGI - È un uomo senza fissa dimora e legami sul territorio italiano di  origini croate, che si aggira nella stazione di Bologna, il 36enne Marin Jelenic, l'uomo che nel tardo pomeriggio di lunedì ha ucciso a coltellate un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio. Il corpo senza vita del capotreno è stato trovato nei pressi del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio risalirebbe alle 19 circa. Il presunto assassino è stato individuato dagli agenti della squadra mobile, anche grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. 🔗 Leggi su Agi.it

