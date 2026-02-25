Senza consenso è stupro le attiviste di Non una di Meno scaricano letame di fronte all’ufficio della senatrice Bongiorno

“Senza consenso è stupro”. Lo dicono le studentesse di Non una di Meno che questo pomeriggio hanno scaricato del letame di fronte all’ufficio milanese della senatrice leghista Giulia Bongiorno, relatrice del disegno di legge sulla violenza sessuale, oggetto di numerose critiche da parte dei movimenti femministi e delle opposizioni. “Il ddl Bongiorno modifica l’articolo 609 bis del Codice penale intervenendo sulla definizione di violenza sessuale – scrivono in una nota le attiviste – la proposta elimina il riferimento al consenso e lo sostituisce con il concetto di dissenso, o meglio, di “volontà contraria”. Questa scelta non è neutrale: cambia il modo in cui si guarda ai fatti e a chi li subisce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

