DDL Bongiorno il Pd di Benevento | Senza consenso è stupro

Il Partito Democratico di Benevento ha commentato il DDL Bongiorno, definendolo un passo importante contro i reati senza consenso. La causa è l’approvazione unanime alla Camera, che ha rafforzato il principio che ogni atto sessuale deve essere consensuale. Per ribadire questa posizione, il partito ha organizzato una manifestazione il 15 febbraio e ha esposto uno striscione unitario nella sede di Viale Mellusi. La protesta mira a sottolineare l’importanza di rispettare la volontà delle persone.

Il Partito Democratico di Benevento, esprime pieno e convinto sostegno alle iniziative nazionali volte a riformare il DDL Bongiorno del 15 febbraio. Crediamo fermamente che la libertà e l'autodeterminazione delle persone non possano più essere ignorate: senza consenso è stupro. Non deve più essere necessario dimostrare l'uso della forza o della minaccia: deve bastare l'assenza di una volontà esplicita, libera e consapevole. Unendoci all'appello dei centri antiviolenza e di numerose associazioni nazionali, aderiamo alle mobilitazioni organizzate in tutta Italia per il 15 febbraio, per fare rumore e difendere una riforma di civiltà.