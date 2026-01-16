Selvaggia Lucarelli verso il Grande Fratello Vip 2026 | offerta milionaria da Mediaset

Mediaset si prepara a lanciare il Grande Fratello Vip 2026, confermando Ilary Blasi come conduttrice. Accanto a lei, si parla di un’offerta significativa rivolta a Selvaggia Lucarelli, considerata una possibile new entry nel cast. La scelta della giornalista genererebbe attenzione e discussioni, nel contesto di un’edizione che promette di essere al centro dell’attenzione televisiva.

Dopo la conferma di Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip 2026, Mediaset punta con decisione su Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista, tra le figure più discusse e seguite della televisione italiana, potrebbe ricevere un'offerta che unisce prestigio professionale e vantaggi economici significativi. GF Vip 2026: un ritorno da top player. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Lucarelli potrebbe percepire un cachet di circa 35mila euro a puntata per affiancare Ilary Blasi nel delicato ruolo di opinionista della nuova edizione del reality. Considerando le 16-20 puntate previste, l'offerta complessiva potrebbe superare mezzo milione di euro, cifra riservata ai protagonisti più importanti del piccolo schermo italiano.

