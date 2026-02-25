Selvaggia Lucarelli è opinionista del Grande Fratello Vip | ora è ufficiale

Selvaggia Lucarelli è l'opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip. Come Fanpage.it scrive da novembre 2025 arrivando persino a ricevere una diffida dal legale difensore della neo-opinionista del reality show di Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Grande Fratello Vip pronto a tornare, spunta l’ipotesi Selvaggia Lucarelli opinionista

Grande Fratello Vip, il reality potrebbe tornare su Canale 5 con Selvaggia Lucarelli opinionista

GRANDE FRATELLO VIP: DATA BOMBA E RIVOLUZIONE

Temi più discussi: Voci su Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello su Canale 5 con Ilary Blasi dopo il caso Signorini; Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande fratello vip, per rianimare il reality in difficoltà; Selvaggia Lucarelli dice sì al Grande Fratello, l’indizio social che la ‘smaschera’: Vi farà sognare; La più grande sconfitta di Fabrizio Corona è Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip.

Selvaggia Lucarelli è opinionista del Grande Fratello Vip: ora è ufficialeSelvaggia Lucarelli è l’opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip. Come Fanpage.it scrive da novembre 2025 arrivando persino a ricevere una diffida dal legale difensore della neo-opinionista del ... fanpage.it

Selvaggia Lucarelli e il cachet proposto per fare l’opinionista al GFVipFanpage ha appreso che il corteggiamento per avere Lucarelli in squadra sarebbe stato particolarmente insistente: alla giornalista avrebbero offerto un cachet pari a quanto guadagnerebbe in 10 anni a ... ilvicolodellenews.it

Selvaggia Lucarelli la tocca piano #rdsnews #RDSLovesSanremo #Sanremo2026 #Sanremo - facebook.com facebook

Le testimonianze sul professor Schettini non si fermano. E ci sono dubbi anche sulla genuinità della lettera degli studenti in sua difesa. selvaggialucarelli.substack.com/p/ci-ha-portat… x.com