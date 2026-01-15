Grande Fratello Vip pronto a tornare spunta l’ipotesi Selvaggia Lucarelli opinionista

Il Grande Fratello Vip potrebbe tornare in televisione già a marzo, con Ilary Blasi alla conduzione. Secondo alcune indiscrezioni, tra i possibili opinionisti potrebbe esserci Selvaggia Lucarelli, aggiungendo un nuovo elemento al cast. La stagione si preannuncia ricca di novità e cambiamenti, mentre si attendono conferme ufficiali da parte di Mediaset.

Indiscrezioni su un possibile ritorno a marzo con Ilary Blasi alla conduzione e nuovi scenari in casa Mediaset Il Grande Fratello Vip potrebbe tornare in onda già a marzo e, secondo le indiscrezioni riportate da FanPage, al fianco di Ilary Blasi potrebbe esserci un nome di forte impatto mediatico: Selvaggia Lucarelli.

