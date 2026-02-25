Sell & call flessibilità e sostenibilità | il modello W&H punta all’efficienza e alla persona

Il modello di vendita e chiamata di W&H si basa sulla flessibilità e sulla sostenibilità, in risposta alla crescente domanda di efficienza. L’azienda ha introdotto una produzione intelligente che riduce gli sprechi e limita le scorte, migliorando la gestione delle risorse. La logistica è stata riorganizzata per garantire consegne più rapide e affidabili ovunque nel mondo. Questi cambiamenti puntano a ottimizzare l’intera filiera e a soddisfare meglio le esigenze dei clienti.

Produzione intelligente, ideata per ridurre gli sprechi e contenere al minimo le giacenze. Spedizione ottimizzata per assicurare consegne rapide e puntuali in tutto il mondo. In W&H, realtà di Brusaporto specializzata nella progettazione di dispositivi per il reprocessing in ambito odontoiatrico, i processi seguono una logica di efficienza che riguarda anche l ’organizzazione del lavoro. Nella sede italiana del gruppo internazionale, dove si concentra la totalità della produzione delle sterilizzatrici a vapore, distribuite a livello globale, si adotta un modello flessibile che prevede per i dipendenti una banca ore accumulabili nei periodi di maggiore richiesta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Grande impianto fotovoltaico entra in funzione a Montalto: "Modello di efficienza e sostenibilità" Serena Mollicone, la figlia di Tuzi: “Non si è ucciso perché ha perso l’onore, dai Mottola solo fango”Serena Mollicone, figlia di Tuzi, risponde alle dichiarazioni di Franco Mottola in aula, definendole “fango”.