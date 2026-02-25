Una donna è rimasta segregata e legata al termosifone dopo che il suo compagno ha trattato ripetutamente la fidanzata come un oggetto. La ha costretta a mangiare avanzi di cibo da un piatto sul pavimento, urlandole parole dure. La vittima ha raccontato di aver subito questa situazione per diverse ore, mentre lui si comportava in modo aggressivo e umiliante. La scena si è svolta in un appartamento nel centro della città.

Avrebbe trattato a lungo la fidanzata come un "oggetto". E lo avrebbe anche dichiarato più volte in sua presenza: "Mangia cane.", le avrebbe urlato facendole mangiare avanzi di cibo da un piatto poggiato sul pavimento. E poi, afferrandola alla gola, avrebbe aggiunto: "Io sono il tuo padrone, voi donne dovete ubbidire", costringendola pure avere rapporti sessuali e picchiandola se provava a ribellarsi. Mesi e mesi vissuti nell’incubo per una donna, convivente con un uomo di origine marocchina di 34 anni, ora finito in carcere, in virtù di un’ordinanza cautelare del giudice, nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti contro familiari e conviventi, induzione all’uso di sostanze stupefacenti e lesioni personali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

