Ragazza segregata in camera per mesi dal compagno | legata al termosifone e picchiata poteva uscire solo per cucinare e lavare

Una ragazza è rimasta segregata in casa dal suo compagno per mesi, legata al termosifone e picchiata, a causa di comportamenti violenti e controllanti. La giovane poteva uscire solo per cucinare e lavare, mentre era soggetta a insulti e aggressioni continue. La situazione si è svelata quando una vicina ha sentito urla e ha chiamato le forze dell'ordine. La ragazza è stata trovata in condizioni di forte disorientamento.

Un incubo andato avanti per mesi, fatto di botte e insulti, aggressioni fisiche, verbali, costrizioni sul piano sessuale e non solo. Una relazione tossica caratterizzata dalla condizione di sudditanza psicologica di una donna, scoperta dai carabinieri di Reggio Emilia, che dopo aver appurato il racconto della vittima, hanno denunciato il compagno, un 34enne marocchino residente nel Reggiano, accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, induzione all'uso di sostanze stupefacenti e lesioni personali.

