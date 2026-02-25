Se ho avuto fortuna nella vita? Il mio culo è bello alto e sodo La politica è ostaggio dell’alta finanza combattere battaglie non serve a un ca*o | l’ironia di J-Ax a Sanremo 2026

J-Ax è tornato sul palco di Sanremo per la seconda volta nella sua carriera e questa volta lo fa da solista con il brano “Italia Starter Pack” con molte influenze country. L’artista ha voluto sottolineare vizi e contraddizioni indispensabili per chiunque voglia vivere in Italia: “Sto Paese lo capisci da un cantierecinque dicono che fare uno solo che lo fa Meglio essere fuori che finire dentro tutti hanno qualcosa da nascondere”. Abbiamo incontrato il rapper qualche ora dopo il suo debutto sul palco ieri sera, 24 febbraio. Chi si aspettava un pezzo rap è rimasto spiazzato perché J-Ax, invece, ha deciso di cambiare le carte in tavola ed è per questo che ci sono le sonorità country: “Chi mi conosce personalmente sa che stavo covando da anni un progetto country, ma non il country da convention repubblicana, quanto quel che si riallaccia al genere folk auto-prodotto, nuovo, indipendente e che è il riflesso della working class lavoratori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

“La politica è ostaggio dell’alta finanza combattere battaglie non serve a un cazzo, se ho avuto fortuna nella vita? Il mio culo è bello, alto e sodo”: l’ironia di J-Ax a Sanremo 2026

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: «Soffro le critiche, ma Voilà sarà un successo. Ho paura che mio figlio, se lo avrò, soffrirà. Il mio corpo? Con la psicologia ho imparato a piacermi»

Argomenti discussi: Marinoni: Ho avuto la fortuna di fare quello che sono; ?Anna Ferzetti: Ero una studentessa ribelle, mi sentivo inadatta. Le difficoltà non sono solo in periferia; Raf torna a Sanremo, un amore Infinito; Ora e per sempre, Raf torna a Sanremo: Le eliminazioni al Festival erano una gogna. Ma chi crede nella musica non pensa alla gara.

Sinner, i crampi e la svolta contro Spizzirri: Ho avuto fortunaFaceva molto caldo, ho iniziato ad avere i crampi nel terzo set. Sono spariti piano piano, sono stato fortunato quando hanno chiuso il tetto: ci vuole un po' di tempo, ho avuto un po' di riposo e ... adnkronos.com

Cari amici e care amiche, ieri sera il Festival ha avuto quel respiro che solo Sanremo sa avere quando la musica torna davvero protagonista. Carlo Conti ha guidato la serata con equilibrio e misura, con quella sicurezza silenziosa che non invade ma accompa - facebook.com facebook