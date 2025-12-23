Progetto ' Scuole aperte' dalla Regione oltre 200 mila euro per Forlì Nuovi per coltivare passioni

La Regione Emilia-Romagna ha destinato oltre 200.000 euro a Forlì attraverso il progetto 'Scuole aperte'. L'iniziativa punta a offrire nuovi strumenti per sviluppare passioni e rafforzare i rapporti tra le persone. Con quasi 3 milioni di euro complessivi, sono stati finanziati 22 progetti che prevedono atelier, laboratori, attività di orientamento ed esperienze formative, contribuendo così alla crescita culturale e sociale del territorio.

“Nuovi strumenti per coltivare passioni e valorizzare i rapporti tra le persone”. Sono 22 i progetti che la Regione Emilia Romagna finanzierà con quasi 3 milioni di euro per atelier, laboratori, orientamento, esperienze. Si tratta di una misura finanziata dai Fondi europei della Regione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Dalla Regione oltre 21 mila euro a 6 bande musicali lecchesi Leggi anche: Sicurezza sui laghi lombardi, nuovi fondi per Lario e Ceresio: dalla Regione altri 109 mila euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pubblicato l’Avviso “Scuole aperte”: oltre 10 milioni di euro per spazi educativi più innovativi e inclusivi; Invito Regione: Scuola. Un nuovo modello educativo per l’Emilia-Romagna, grazie al progetto ‘Scuole aperte’ voluto dalla Regione. Conferenza stampa martedì 23 dicembre alle ore 12.30 con il presidente Michele de Pascale e l’assessora Isabella Conti; Contributi a 50 scuole sulle api sentinelle della natura; Interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico – Regione Lazio Scadenza: 8 febbraio 2026. Progetto "Scuole aperte", rettifica - 93 del 18/04/2001 del Settore Istruzione che rettifica il precedente Decreto Dirigenziale n. regione.campania.it Il progetto “I.N.C.L.U.D.O.”: una rete per sostenere e accompagnare i giovani - Scuola, sport, salute e lavoro al centro di un progetto condiviso che punta a prevenire il disagio e accompagnare i giovani verso l’età adulta ... lanuovaprovincia.it

Dieci anni di "Scuole Aperte". MoVi: "La scuola è un bene comune" - Dal 2015 ad oggi, Scuole Aperte ha raccolto un centinaio di esperienze e ha dal 2020 al 2025 sperimentato in 15 città italiane una comunità di pratiche sull’apertura delle scuole e la collaborazione ... tg24.sky.it

Il progetto educativo israeliano Netaim è arrivato nelle scuole ebraiche in Italia, portando con sé energia, contenuti e un forte spirito di connessione. ( Gilat Makmel) - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.