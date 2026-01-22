La Regione finanzia le biblioteche siciliane con 670 mila euro
La Regione Siciliana ha stanziato 670 mila euro a favore delle biblioteche pubbliche dell’isola. Un’intera circolare dell’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana chiarisce i criteri e le modalità per accedere ai contributi, puntando a sostenere l’offerta culturale e l’accesso ai servizi bibliotecari. Questo intervento mira a rafforzare il patrimonio culturale e a favorire l’inclusione sociale attraverso il sostegno alle strutture aperte al pubblico.
Intervento della Regione Siciliana a sostegno delle biblioteche aperte al pubblico nell'Isola. Una circolare dell’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana illustra i criteri e le procedure per la richiesta e l’erogazione dei contributi. I fondi, 670 mila euro di risorse regionali.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: 670 mila euro dal ministero e nuovi libri per 53 biblioteche del Sistema lecchese
Leggi anche: 670 mila euro dal ministero e nuovi libri per 53 biblioteche del Sistema lecchese
Argomenti discussi: La Regione finanzia il restauro della Venere che allatta Amore del Guercino, oggi conservata nei Musei Civici di Cento; L’assessore al Bilancio Pantaloni incontra il comandante regionale della Guardia di Finanza; Oikos Calabria: pubblicato l’Avviso per la formazione e l’inserimento lavorativo nel settore dell’edilizia; Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese.
Regione Puglia finanzia la Linea Blu-Bis del BRT, Scaramuzzi: Progettiamo estensione dei percorsiRegione Puglia finanzia la Linea Blu-Bis del BRT, l'assessore Scaramuzzi: Progettiamo estensione dei percorsi ... telebari.it
Uffici di prossimità per servizi giudiziari, la Regione investe oltre 2 milioniPer l’allestimento, formazione degli operatori e infrastruttura informatica di Comuni e Unioni. Le candidature di Comuni e Unioni entro giovedì 12 febbraio ... ilpiacenza.it
La Finanza in Regione e nella sede dell'Università del Salento. nel mirino i 7 milioni alla Eka: l'ultimo finanziamento a dicembre 2025 facebook
La Regione finanzia i lavori per la messa in sicurezza del fiume Dittaino x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.