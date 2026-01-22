La Regione finanzia le biblioteche siciliane con 670 mila euro

La Regione Siciliana ha stanziato 670 mila euro a favore delle biblioteche pubbliche dell’isola. Un’intera circolare dell’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana chiarisce i criteri e le modalità per accedere ai contributi, puntando a sostenere l’offerta culturale e l’accesso ai servizi bibliotecari. Questo intervento mira a rafforzare il patrimonio culturale e a favorire l’inclusione sociale attraverso il sostegno alle strutture aperte al pubblico.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.