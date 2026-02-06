La società Geofor spa, che fa parte del gruppo RetiAmbiente, gestisce da anni il ciclo dei rifiuti in 24 Comuni della provincia di Pisa. Ora punta anche a educare i giovani al rispetto dell’ambiente, coinvolgendoli in iniziative e progetti per far capire loro l’importanza di prendersi cura del territorio.

PONTEDERA La società Geofor spa, del gruppo RetiAmbiente, è da anni impegnata nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani operando su un bacino di 24 Comuni della provincia di Pisa. "L’azienda svolge un ruolo fondamentale nel garantire servizi per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica – si legge nella presentazione – contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio di riferimento. Innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale sono i valori che guidano le attività svolte dell’azienda, consapevole del ruolo centrale che la gestione dei rifiuti riveste per il futuro del pianeta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

