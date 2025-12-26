Bilancio 2026 da 6,7 milioni | investimenti su scuole strade e parchi senza aumenti fiscali

Investimenti per 6,7 milioni nel 2026. È quanto stanziato nel bilancio di previsione 2026-2028 approvato dal Consiglio comunale di Savignano sul Rubicone nella seduta del 23 dicembre scorso. Il bilancio parla di un ente in equilibrio, con un indebitamento in calo, che non prevede aumenti della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

