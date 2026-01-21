Mobilita’ | Santori Lega limite a 30 km h bocciato da Tar Gualtieri ritiri subito provvedimento

Il Tar ha annullato il provvedimento che limitava a 30 kmh le zone di Bologna, evidenziando un’interpretazione importante anche per altre città come Roma. La decisione sottolinea la necessità di un approccio equilibrato e conforme alle norme nelle politiche di mobilità urbana, evitando provvedimenti affrettati o non adeguatamente motivati.

La recente sentenza del Tar, che ha annullato il provvedimento relativo a Bologna Città 30, rappresenta un avvertimento chiaro e inequivocabile anche per la Capitale. Le motivazioni del Tar sono state descritte come generiche, con limiti generalizzati, e un’assenza di criteri puntuali, che hanno comportato sacrifici sproporzionati per i cittadini e i lavoratori. Questi sono esattamente gli stessi errori che la Giunta Gualtieri sta compiendo con l’imposizione ideologica delle Zone 30 a Roma. A dichiararlo è Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, in merito alla decisione del Tar riguardante il limite di velocità a 30 kmh nelle strade di Bologna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

"Bologna Città 30", Tar Emilia Romagna annulla provvedimento zone a 30 km/h: "Limite illegittimo e ideologico, si rispetti Codice Strada"Il Tar dell'Emilia Romagna ha annullato il provvedimento

Bologna e il limite a 30 km all’ora, il Tar accoglie ricorso e annulla provvedimentoIl Tar dell'Emilia Romagna ha accolto il ricorso di due tassisti e ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che stabiliva un limite di 30 kmh nel centro città.

