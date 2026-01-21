Mobilita’ | Santori Lega limite a 30 km h bocciato da Tar Gualtieri ritiri subito provvedimento

Da romadailynews.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tar ha annullato il provvedimento che limitava a 30 kmh le zone di Bologna, evidenziando un’interpretazione importante anche per altre città come Roma. La decisione sottolinea la necessità di un approccio equilibrato e conforme alle norme nelle politiche di mobilità urbana, evitando provvedimenti affrettati o non adeguatamente motivati.

La recente sentenza del Tar, che ha annullato il provvedimento relativo a Bologna Città 30, rappresenta un avvertimento chiaro e inequivocabile anche per la Capitale. Le motivazioni del Tar sono state descritte come generiche, con limiti generalizzati, e un’assenza di criteri puntuali, che hanno comportato sacrifici sproporzionati per i cittadini e i lavoratori. Questi sono esattamente gli stessi errori che la Giunta Gualtieri sta compiendo con l’imposizione ideologica delle Zone 30 a Roma. A dichiararlo è Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, in merito alla decisione del Tar riguardante il limite di velocità a 30 kmh nelle strade di Bologna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

mobilita8217 santori lega limite a 30 km h bocciato da tar gualtieri ritiri subito provvedimento

© Romadailynews.it - Mobilita’: Santori (Lega), limite a 30 km/h bocciato da Tar, Gualtieri ritiri subito provvedimento

"Bologna Città 30", Tar Emilia Romagna annulla provvedimento zone a 30 km/h: "Limite illegittimo e ideologico, si rispetti Codice Strada"Il Tar dell'Emilia Romagna ha annullato il provvedimento

Bologna e il limite a 30 km all’ora, il Tar accoglie ricorso e annulla provvedimentoIl Tar dell'Emilia Romagna ha accolto il ricorso di due tassisti e ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che stabiliva un limite di 30 kmh nel centro città.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: MOBILITA’, SANTORI (LEGA): ZONE 30, SICUREZZA STRADALE SÌ, IDEOLOGIA NO. COSÌ SI CREA SOLO CONFUSIONE; Zona 30 nella ZTL, critiche dalla Lega; FIRMATA DETERMINA ISTITUZIONE ZONA 30 IN AREA ZTL CENTRO STORICO.

Mobilità sanitaria. Balduzzi alla Lega: Giusto evitare distorsioni. E sul riparto: Ci guiderà il federalismoRispondendo a un’interrogazione di Laura Molteni (Lega) il ministro della Salute ha annunciato l’impegno del Governo per l’accelerazione degli accordi tra le Regioni per governare il fenomeno della ... quotidianosanita.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.