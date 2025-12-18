Scuola Lega | Fa bene Valditara a mandare gli ispettori per i webinar con Francesca Albanese
L'intervento della Lega sulla visita di Valditara negli webinar con Francesca Albanese solleva importanti questioni sulla gestione dell’istruzione e sulla libertà di approfondimento. Le dichiarazioni di Alessandra Nardini, che difende i webinar, suscitano polemiche e aprono un dibattito acceso sul ruolo delle istituzioni e sulla libertà di espressione nel settore scolastico.
"Le parole dell'assessore toscano all'istruzione Alessandra Nardini, che difende e rivendica i 'famosi' webinar con Francesca Albanese, sono gravi e irresponsabili. Parliamo di una figura che si è già distinta per posizioni controverse e per dichiarazioni inquietanti e che ora vuole portare nelle nostre scuole una visione ideologica e senza contraddittorio su temi geopolitici. L'educazione non può essere svilita con la propaganda e l'indottrinamento degli studenti. Non ci sono dubbi: le ispezioni disposte dal ministro Giuseppe Valditara, che sta svolgendo un ottimo lavoro per tutelare pluralismo e neutralità nella scuola, sono un atto doveroso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Albanese e i webinar nelle scuole, Valditara invia gli ispettori
Leggi anche: Valditara sul caso Albanese: “Nella scuola non si fa propaganda, decideranno gli ispettori”
Cena di Natale della Lega, Salvini: «Valditara sta ridando dignità a insegnanti e studenti»; LEGA * CAMERA: «SCUOLA: LATINI (LEGA) A SCOTTO (PD): BENE FA IL MINISTRO VALDITARA A MANDARE ISPETTORI IN TOSCANA; Aspettando il Natale: il valore del tempo condiviso; Ispezione nelle scuole dove Francesca Albanese ha parlato. Rete degli Studenti Medi: abuso di potere grave e ideologico. Scontro Lega-PD.
Scuola, Lega: "Fa bene Valditara a mandare gli ispettori per i webinar con Francesca Albanese" - "Le parole dell'assessore toscano all'istruzione Alessandra Nardini, che difende e rivendica i 'famosi' webinar con Francesca ... iltempo.it
LEGA * CAMERA: «SCUOLA: LATINI (LEGA) A SCOTTO (PD): BENE FA IL MINISTRO VALDITARA A MANDARE ISPETTORI IN TOSCANA» - Scuola: Latini (Lega) a Scotto (Pd): bene fa il ministro Valditara a mandare ispettori in Toscana Roma, 12 dic. agenziagiornalisticaopinione.it
LEGA * CAMERA: «SCUOLA: LEGA, ORA ALBANESE FA PROPAGANDA SENZA CONTRADDITTORIO ANCHE A PONTEDERA. NOSTRI RAGAZZI NON POSSONO ESSERE VITTIME DI ... - Nostri ragazzi non possono essere vittime di manipolazione ideologicaRoma, 12 dic. agenziagiornalisticaopinione.it
Approvata la mozione Perelli (Lega): maggioranza compatta sulla centralità della famiglia, minoranza critica sul ruolo della scuola pubblica. Zonari (La Comune): "I femminicidi si combattono con l'educazione" facebook
#Lega #MunicipioVI #Centrodestra #RisultatiConcreti #Scuola #Sport #Territorio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.