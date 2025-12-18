L'intervento della Lega sulla visita di Valditara negli webinar con Francesca Albanese solleva importanti questioni sulla gestione dell’istruzione e sulla libertà di approfondimento. Le dichiarazioni di Alessandra Nardini, che difende i webinar, suscitano polemiche e aprono un dibattito acceso sul ruolo delle istituzioni e sulla libertà di espressione nel settore scolastico.

© Iltempo.it - Scuola, Lega: "Fa bene Valditara a mandare gli ispettori per i webinar con Francesca Albanese"

"Le parole dell'assessore toscano all'istruzione Alessandra Nardini, che difende e rivendica i 'famosi' webinar con Francesca Albanese, sono gravi e irresponsabili. Parliamo di una figura che si è già distinta per posizioni controverse e per dichiarazioni inquietanti e che ora vuole portare nelle nostre scuole una visione ideologica e senza contraddittorio su temi geopolitici. L'educazione non può essere svilita con la propaganda e l'indottrinamento degli studenti. Non ci sono dubbi: le ispezioni disposte dal ministro Giuseppe Valditara, che sta svolgendo un ottimo lavoro per tutelare pluralismo e neutralità nella scuola, sono un atto doveroso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Albanese e i webinar nelle scuole, Valditara invia gli ispettori

Leggi anche: Valditara sul caso Albanese: “Nella scuola non si fa propaganda, decideranno gli ispettori”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cena di Natale della Lega, Salvini: «Valditara sta ridando dignità a insegnanti e studenti»; LEGA * CAMERA: «SCUOLA: LATINI (LEGA) A SCOTTO (PD): BENE FA IL MINISTRO VALDITARA A MANDARE ISPETTORI IN TOSCANA; Aspettando il Natale: il valore del tempo condiviso; Ispezione nelle scuole dove Francesca Albanese ha parlato. Rete degli Studenti Medi: abuso di potere grave e ideologico. Scontro Lega-PD.

Scuola, Lega: "Fa bene Valditara a mandare gli ispettori per i webinar con Francesca Albanese" - "Le parole dell'assessore toscano all'istruzione Alessandra Nardini, che difende e rivendica i 'famosi' webinar con Francesca ... iltempo.it