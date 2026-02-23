Sostegno scuola Primaria | 64mila aspiranti solo a Napoli e provincia oltre 7.500 iscritti seguono Palermo e Roma Tutti i dati per provincia

La richiesta di sostegno nella scuola primaria ha portato a oltre 64.000 candidature, con più di 7.500 iscritti solo a Napoli e provincia. La forte partecipazione si spiega con la crescente domanda di insegnanti specializzati in tutta Italia. Palermo e Roma seguono a grande distanza, mentre le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026 registrano 63.000 posizioni disponibili. La selezione si concentra su candidati con competenze specifiche, pronti a coprire le esigenze delle scuole.