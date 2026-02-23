Sostegno scuola Primaria | 64mila aspiranti solo a Napoli e provincia oltre 7.500 iscritti seguono Palermo e Roma Tutti i dati per provincia
La richiesta di sostegno nella scuola primaria ha portato a oltre 64.000 candidature, con più di 7.500 iscritti solo a Napoli e provincia. La forte partecipazione si spiega con la crescente domanda di insegnanti specializzati in tutta Italia. Palermo e Roma seguono a grande distanza, mentre le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026 registrano 63.000 posizioni disponibili. La selezione si concentra su candidati con competenze specifiche, pronti a coprire le esigenze delle scuole.
Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026 per il sostegno nella scuola primaria contano 63.894 aspiranti a livello nazionale, secondo l’elaborazione dei dati ufficiali depurati dalle duplicazioni ministeriali. Si tratta di un segmento numericamente più consistente rispetto al sostegno dell’infanzia e caratterizzato da una marcata polarizzazione territoriale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026, Sostegno Infanzia: 27 mila aspiranti già iscritti. 4 iscritti su 10 tra Campania e Sicilia. Pochi a Nord. Tutti i dati per provinciaLe GPS 2026 per il sostegno nell'infanzia sono state richieste da 27 mila candidati, a causa dell’alto bisogno di insegnanti specializzati.
GPS Primaria 2026, oltre 175mila gli iscritti: il Nord in affanno, Sicilia e Campania in testa per numero. Tutti i dati per Regione e ProvinciaLe GPS Primaria 2026 hanno attirato oltre 175 mila iscritti, a causa della crescente domanda di insegnanti.
