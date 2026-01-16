Censite gli studenti palestinesi | è polemica sulla circolare di Valditara La risposta del ministero | Già fatto con gli ucraini

Dopo la circolare del ministero dell'Istruzione che chiedeva alle scuole di censire gli studenti palestinesi, si sono sollevate critiche e polemiche. Il ministero ha risposto sottolineando che una richiesta analoga era già stata fatta in passato per gli studenti ucraini. La questione ha riacceso il dibattito sulle modalità di gestione delle categorie di studenti stranieri nelle scuole italiane.

Scoppia l'ennesima polemica nei confronti di Giuseppe Valditara. Stavolta si tratta di una circolare del ministero dell'Istruzione in cui si chiedeva alle scuole una "rilevazione degli alunni palestinesi". Opposizioni e sindacati hanno accusato il ministro di "schedatura" ai danni dei più piccoli.

