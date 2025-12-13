Valditara contro le lezioni di Albanese | Vogliono la scuola totalitaria Gli ispettori? Difendo gli studenti

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara reagisce alle critiche riguardanti le ispezioni nelle scuole toscane, accusando alcuni esponenti dell’opposizione di avere una mentalità totalitaria. Durante l’evento di Atreju, Valditara difende le sue decisioni e le attività degli ispettori, sostenendo di tutelare gli studenti e di contrastare eventuali tentativi di influenzare l’istruzione.

«Temo che, in alcuni esponenti dell’opposizione, ci sia ancora una mentalità totalitaria ». Dal palco di Atreju, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara risponde così alle critiche ricevute dopo aver ordinato l’ispezione in due scuole toscane dove la relatrice speciale Onu per la Palestina, Francesca Albanese, ha tenuto incontri. Un gesto che, secondo Valditara, è giustificato e anzi apertamente contemplato dal suo ruolo: «Ho il dovere di far sì che nelle scuole non si faccia né propaganda né indottrinamento ». La difesa di Valditara: «Non hanno maturità democratica». Tra chi parla di «abuso di potere» (gli studenti) e chi spiega che si trattava di semplici lezioni di educazione civica ( i professori), è evidente che Valditara non ha ben digerito i dubbi sollevati contro la sua scelta. Open.online

Il ministro Valditara: «Educazione sessuale a scuola? Non vogliamo bambini di 8 anni subissati dalla teoria gender» - Tra gli ospiti di Atreju di questo weekend c'è anche il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha parlato del tema dell'educazione affettiva - leggo.it