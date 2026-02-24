Aversa raid vandalico al plesso Platani | scuola chiusa per interventi di pulizia classi trasferite

Un raid vandalico ha danneggiato il plesso “Platani” ad Aversa tra il 21 e il 22 febbraio, causando danni importanti alle aule e alle finestre. La scuola resterà chiusa per alcuni giorni mentre si svolgono lavori di pulizia e riparazione. Studenti e insegnanti sono stati trasferiti in altre sedi temporaneamente. La scuola tornerà ad essere operativa solo dopo aver completato le operazioni di ripristino.

Dopo il raid vandalico avvenuto tra il 21 e il 22 febbraio, il plesso Platani resterà momentaneamente chiuso. È questa la decisione adottata dalla dirigenza scolastica, durante il consiglio d'istituto svoltosi nel pomeriggio, a seguito dei danni provocati all'interno dell'edificio, dove ignoti hanno svuotato tre estintori e mandato in frantumi un vetro. Nelle scorse ore sul sito dell'istituto era comparsa una circolare, poi rimossa perché pubblicata per errore. Tuttavia, al di là dell'aspetto formale, la linea adottata resta invariata: la scuola non è attualmente utilizzabile e si rende necessario uno stop alle attività nel plesso per consentire gli interventi di pulizia, sanificazione e messa in sicurezza.