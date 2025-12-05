Pomigliano | clan Ferretti e Cipolletta chiesti 306 anni di carcere

POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 5 dicembre 2025 – Il pm antimafia di Napoli Henry John Woodcock ha chiesto 306 anni di carcere e multe per 260mila euro nel processo che vede imputate 22 persone considerate appartenenti ai gruppi criminali rivali “Ferretti” e “Cipolletta” di Pomigliano d’Arco. La focus keyword “processo clan Ferretti Cipolletta” compare nel primo paragrafo. Il procedimento, celebrato con rito abbreviato davanti al gup Michela Sapio, ha visto anche le dichiarazioni spontanee del collaboratore di giustizia Salvatore Ferretti. Le misure cautelari risalgono al 25 febbraio scorso, quando i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna notificarono 23 ordini di custodia in carcere e quattro ai domiciliari, emessi dal gip Enrico Campoli su richiesta della DDA. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano: clan Ferretti e Cipolletta, chiesti 306 anni di carcere

