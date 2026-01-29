Processo alla mafia garganica | 42 imputati chiesti oltre 4 secoli di carcere per il clan Li Bergolis-Miucci

La procura ha chiesto oltre 400 anni di carcere per i 42 imputati del processo 'Mari e Monti', che riguarda il clan Li Bergolis-Miucci. Le richieste di condanna arrivano fino a 20 anni di reclusione, con pene più leggere per alcuni. Il processo si svolge in abbreviato dopo un’operazione antimafia che ha messo sotto inchiesta il gruppo criminale attivo nel Gargano. La sentenza potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre i legali si preparano a difendere i loro clienti.

Le richieste di condanna di 'Mari e Monti' per i 42 imputati a processo con rito abbreviato. Tra loro, il boss Enzo Miucci e i collaboratori di giustizia Matteo Pettinicchio, Marco Raduano e Gianluigi Troiano È quanto chiesto di pm della Dda di Bari, Ettore Cardinali e Bruna Manganelli, al termine della lunga requisitoria tenuta ieri, mercoledì 28 gennaio, dinanzi alla gup Simona De Felice di Bari. Nel procedimento, si sono costituite parti civili i comuni di Monte Sant'Angelo, Mattinata, Vieste e Manfredonia, l'associazione 'Giovanni Panunzio', la Fai Antiracket di Vieste e alcune realtà locali.

Il processo Hydra a Milano riguarda 62 imputati coinvolti in un'organizzazione mafiosa che opera in città, collegando affiliati di diverse cosche.

