Questa mattina, Giuseppe Galliani ha presentato il suo nuovo libro,

Assassini e bugiardi, peccatori e pentiti in una terra dimenticata. “Questa feroce bellezza” è un romanzo di vento e di sangue Via col vento del west. Con Taylor Sheridan l'America profonda ha trovato un nuovo cantore In principio era il verbo, poi vennero le pallottole. E quando gli umani finirono di scannarsi tra di loro arrivarono gli animali selvatici: colombacci, falchi, svassi, aironi, cinghiali, volpi e lupi, ovviamente. Affamati e incuranti della presenza dell’uomo: “Avevano un modo di fissare gli uomini diverso dagli altri animali. Non era uno sguardo di aggressività o timore, ma era consapevole e calmo, come se sapessero cose che l’uomo aveva dimenticato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Uomini e lupi. La pietà perduta nel nuovo libro di Giuseppe Galliani

Mi piacerebbe avere vostro parere su questo romanzo esogeno di Giuseppe Galliani Una feroce bellezza. @recerusse @artdielle @Einaudieditore x.com

In una terra arsa e modellata dal vento, percorsa da profughi, assassini e peccatori in cerca di riscatto, un uomo prova a fare giustizia per un innocente. Ma la verità ha un prezzo e sono in molti a volerla nascondere. Giuseppe Galliani riporta i gesti umani alla l facebook