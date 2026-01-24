Bandecchi replica al PD | Tentativi di delegittimazione politica La vera emergenza è il fallimento della Regione sulla sanità e sul nuovo ospedale

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, risponde alle recenti interrogazioni del PD, definendole tentativi di delegittimazione politica. Nel suo intervento, Bandecchi sottolinea che la vera priorità riguarda il fallimento della Regione sulla sanità e sul nuovo ospedale, respingendo le accuse di conflitto di interessi e criticando lo spostamento del dibattito a livello nazionale. La questione si concentra sulle responsabilità nella gestione locale e sulle strategie politiche in atto.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, replica con fermezza alle interrogazioni parlamentari annunciate dai deputati del Partito Democratico Anna Ascani e Walter Verini, respingendo al mittente le accuse di conflitto di interessi e denunciando l'ennesimo tentativo di spostare il confronto politico dalle sedi locali al piano nazionale per delegittimare un sindaco democraticamente eletto. "È singolare – afferma Bandecchi – che ogni volta che la sinistra perde le elezioni cerchi di rimettere in discussione il consenso espresso dagli elettori. A metà mandato tornano a ripetere, come un disco rotto, il mantra di una incompatibilità che esiste solo nelle loro teste, dimostrando non solo di non conoscere la legge ma di pretenderne un'interpretazione da stato totalitario".

