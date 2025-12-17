Sanità | scontro sulla riforma Nicolò Nessun congelamento Orlando Ci assomiglia
Il dibattito sulla nuova riforma sanitaria si intensifica, con tensioni tra l'assessore Massimo Nicolò e l'opposizione. Mentre Nicolò assicura che non ci sarà alcun congelamento, Orlando e colleghi criticano le scelte adottate, sottolineando somiglianze con modelli passati. Lo scontro evidenzia le divergenti visioni sul futuro del sistema sanitario regionale, in vista dell’entrata in vigore prevista per i primi di gennaio.
Botta e risposta tra l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò e l'opposizione sulla riforma della sanità approvata nei giorni scorsi e che dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio. L'assessore questa mattina, a margine del consiglio regionale, ha incontrato la stampa per smentire una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
