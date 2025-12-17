Sanità | scontro sulla riforma Nicolò Nessun congelamento Orlando Ci assomiglia

Il dibattito sulla nuova riforma sanitaria si intensifica, con tensioni tra l'assessore Massimo Nicolò e l'opposizione. Mentre Nicolò assicura che non ci sarà alcun congelamento, Orlando e colleghi criticano le scelte adottate, sottolineando somiglianze con modelli passati. Lo scontro evidenzia le divergenti visioni sul futuro del sistema sanitario regionale, in vista dell’entrata in vigore prevista per i primi di gennaio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.