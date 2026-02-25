Conferenza stampa con polemica a Sanremo, protagonisti le musiciste del gruppo Bambole di Pezza e un giornalista rappresentante della sala web radio-tv locali. Quest’ultimo ha fatto delle esternazioni provocatorie, affermando che in Italia c’è la parità dei sessi e che le donne che hanno dei partner comandano in casa. Affermazioni a cui la rock band femminista ha replicato in modo deciso e puntuale. Sanremo, scontro in conferenza stampa tra le Bambole di Pezza e un giornalista La band femminista: "Le donne hanno paura a uscire di casa, questa non è parità"" Bambole di Pezza, chi sono le componenti della band Sanremo, scontro in conferenza stampa tra le Bambole di Pezza e un giornalista “Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro in conferenza tra Bambole di Pezza e giornalista a Sanremo, "paura di essere uccise e stuprate"

“Vogliamo potere ovunque, non solo in casa. Abbiamo paura di uscire e essere stuprate, questa non è parità di genere”: scontro tra Bambole di Pezza e il giornalista a SanremoTra le prime polemiche del Festival di Sanremo 2026 se ne segnala una avvenuta in sala stampa.

"A casa comanda mia moglie". Scontro tra un giornalista e Bambole di Pezza: "Vogliamo potere ovunque, perché fuori casa abbiamo paura"Il gruppo tra i Big di Sanremo ha avuto uno scontro di battute acceso con un giornalista durante la conferenza stampa.

Temi più discussi: Dazi di Trump contro l’Europa, scontro economico e riarmo Ue: l’Atlantico cambia equilibrio; Lione al centro degli scontri tra estrema destra e antifascisti - Francesca Di Muro; Occhio a quello che dici: scontro in Regione tra consiglieri; Sanremo 2026, scontro tra Bambole di pezza e sala stampa: Non vogliamo potere in casa, ma ovunque.

Vogliamo potere ovunque, non solo in casa. Abbiamo paura di uscire e essere stuprate, questa non è parità di genere: scontro tra Bambole di Pezza e il giornalista a SanremoAccesa polemica tra le cantanti e un giornalista durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026 sul tema della parità di genere ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, scontro di fuoco tra un giornalista e Bambole di Pezza: Noi la parità di genere la vogliamo ovunqueSanremo 2026 è appena iniziato, ma già si respirano le prime polemiche: una di queste ha visto protagonista la band femminile Bambole di Pezza e un giornalista che ha contestato il loro testi consider ... msn.com

Dopo lo scontro tra azienda e Comuni nella terza seduta della Conferenza dei servizi, la consigliera Pollini (M5S) torna a chiedere risposte a Palazzo Lombardia. - facebook.com facebook