A casa comanda mia moglie Scontro tra un giornalista e Bambole di Pezza | Vogliamo potere ovunque perché fuori casa abbiamo paura

Il gruppo tra i Big di Sanremo ha avuto uno scontro di battute acceso con un giornalista durante la conferenza stampa. Sulla loro pagina Instagram era stato postato il breve filmato, poi è stato cancellato "La parola 'femminista' ci piace molto, la usiamo ed è sempre importante in una società in cui ancora non è stata raggiunta la parità": così le Bambole di Pezza ieri, 24 febbraio, hanno risposto a una domanda di un giornalista durante la conferenza stampa nella sala stampa Lucio Dalla a Sanremo. Il video del momento del botta e risposta tra la band e il giornalista era stato postato anche sulla pagina Instagram del gruppo, che poi però ha deciso di rimuoverlo. Il gruppo è in gara a Sanremo con il brano “Resta con me”. A sollevare la discussione è stata un’osservazione del giornalista, che ha messo in dubbio la necessità di parlare ancora di patriarcato e disparità: “La parità c'è, non è una società patriarcale la nostra, la parità c'è. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: “Vogliamo potere ovunque, non solo in casa. Abbiamo paura di uscire e essere stuprate, questa non è parità di genere”: scontro tra Bambole di Pezza e il giornalista a Sanremo

Le Bambole di Pezza in concerto alla Casa della Musica di Napoli

