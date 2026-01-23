A Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, si è verificata una tragedia con la scoperta del corpo di Francesco Latini, un ragazzo di 15 anni scomparso nel pomeriggio. Secondo le prime ipotesi, l'adolescente sarebbe caduto dalla bicicletta, motivo del suo decesso. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Tragedia a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. È stato ritrovato morto il 15enne scomparso nel pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto dalla bicicletta durante una passeggiata, battendo violentemente la testa. L’impatto gli è stato purtroppo fatale. Cosa è successo: la ricostruzione Francesco Latini era uscito di casa intorno alle 15:30 e non aveva fatto ritorno. Preoccupati, i genitori hanno subito lanciato l’allarme, attivando le ricerche previste dal Piano provinciale per le persone scomparse, con l’intervento di forze dell’ordine e soccorritori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Francesco Latini trovato morto a 15 anni in un fosso: era scomparso nel pomeriggio a Frosinone. «Caduto con la bici»

Leggi anche: Valerio trovato morto nel fiume Reno: era scomparso da 24 ore

Studente di 15 anni trovato morto in un dirupo: accanto al corpo la bicicletta, era a quasi arrivato a casaA Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, è stato rinvenuto il corpo di Francesco Latini, studente di 15 anni del primo anno dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Frosinone, Francesco Latini trovato morto a 15 anni in un dirupo: era scomparso nel pomeriggio. «Caduto con la bici»Tragedia a Torre Cajetani: è stato ritrovato senza vita il 15enne scomparso nel pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe caduto dalla bicicletta durante ... ilmessaggero.it

Francesco Latini trovato morto a 15 anni in un fosso: era scomparso nel pomeriggio a Frosinone. «Caduto con la bici»Tragedia a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. È stato ritrovato morto il 15enne scomparso nel pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto dalla bicicletta ... ilmessaggero.it

Il card. , Patriarca di #Gerusalemme dei Latini e mons. , Vicario Apostolico dell’Arabia meridionale sono i due straordinari ospiti di “Francesco ha gli occhi tuoi” ore 16 #assisi x.com

Lunedì 5 Gennaio 2026 dalle 18:30 MUSEO MADRE Pino Daniele Tribute - XI Edition Start Live h. 20:00 Mascalzoni Latini feat. Francesco Boccia, Greg Rega e more tba A seguire Music Selection : Dj Cerchietto Ingresso consentito fino ad esaurimento posti P - facebook.com facebook