Molfetta ritrovato senza vita l' 84enne Giuseppe Germinario | era scomparso da lunedì

Da baritoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Molfetta, l’84enne Giuseppe Germinario è stato trovato senza vita. Era scomparso lunedì scorso e da allora nessuno aveva più sue notizie. La sua famiglia ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche. Pochi minuti fa, il corpo dell’uomo è stato ritrovato in una zona isolata della città. La polizia sta indagando sulle cause della morte.

E' stato ritrovato senza vita a Molfetta, in provincia di Bari, l'84enne Giuseppe Germinario, scomparso nella giornata di lunedì 2 febbraio. Il pensionato, secondo una prima ricostruzione, era uscito con la sua bicicletta, per poi non fare rientro a casa.L'appello sui social per le ricercheSono.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giuseppe Germinario

Ultime notizie su Giuseppe Germinario

Molfetta, esce in bici ma non rientra a casa: ritrovato morto l’84enne Giuseppe GerminarioLe ricerche, purtroppo, sono terminate con il ritrovamento del cadavere dell'uomo, il quale sarebbe deceduto a causa di un malore. telebari.it

