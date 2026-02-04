Molfetta ritrovato senza vita l' 84enne Giuseppe Germinario | era scomparso da lunedì

A Molfetta, l’84enne Giuseppe Germinario è stato trovato senza vita. Era scomparso lunedì scorso e da allora nessuno aveva più sue notizie. La sua famiglia ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche. Pochi minuti fa, il corpo dell’uomo è stato ritrovato in una zona isolata della città. La polizia sta indagando sulle cause della morte.

E' stato ritrovato senza vita a Molfetta, in provincia di Bari, l'84enne Giuseppe Germinario, scomparso nella giornata di lunedì 2 febbraio. Il pensionato, secondo una prima ricostruzione, era uscito con la sua bicicletta, per poi non fare rientro a casa. Le ricerche, purtroppo, sono terminate con il ritrovamento del cadavere dell'uomo, il quale sarebbe deceduto a causa di un malore. Si sono concluse senza esito positivo le ricerche di Giuseppe Germinario, 84enne di Molfetta di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio dopo che era uscito in bicicletta.

