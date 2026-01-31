Le 12 accuse di stupro a Donald Trump negli Epstein Files

Nuove accuse contro Donald Trump emergono dai cosiddetti Epstein Files. Tra le accuse, c’è quella di aver stuprato una 13enne, poi ritirata dall’accusatrice. La lista di presunte aggressioni sessuali contro il presidente degli Stati Uniti si allunga, alimentando il dibattito e le polemiche. Trump si difende, ma le accuse continuano a far discutere.

Un’accusa di stupro di una 13enne nei confronti di Donald Trump poi ritirata dall’accusatrice. E una vera e propria lista di presunte aggressioni sessuali da parte del presidente degli Stati Unit i. Che contiene più di una dozzina di accuse, molte delle quali sembrano provenire da segnalazioni non verificate. Infine, una vittima di Jeffrey Epstein che racconta all’ Fbi che Ghislaine Maxwell l’aveva presentata a Trump e gli aveva fatto capire che era « disponibile ». Il rilascio degli Epstein Files da parte del Dipartimento di Giustizia riporta a galla i rapporti tra il miliardario pedofilo e il tycoon.🔗 Leggi su Open.online

