Decine di documenti dell’FBI scomparsi dagli archivi di Epstein comprese le accusatrici di Trump

Un registro delle prove fornito agli avvocati di Ghislaine Maxwell, compagna di Epstein, include i numeri di serie di circa 325 verbali di interrogatori di testimoni dell’FBI, ma più di 90 di questi verbali, più di un quarto dell’elenco, non sembrano essere presenti sul sito web del Dipartimento di Giustizia. Sembra che il Dipartimento di Giustizia, quindi, abbia nascosto decine di pagine di note e documenti di testimoni su una presunta vittima di Jeffrey Epstein che, secondo il deputato Robert Garcia (D-Calif.), ha accusato il presidente Donald Trump di averla aggredita quando era minorenne. L’indice di documenti di testimonianza preparato in vista del processo a Ghislaine Maxwell, co-cospiratrice condannata per Epstein, suggerisce che gli agenti dell’FBI abbiano interrogato la donna identificata da Garcia quattro volte nel 2019, ma una ricerca condotta nel vasto archivio pubblico del Dipartimento di Giustizia contenente i fascicoli di Epstein ha trovato un resoconto su uno solo degli incontri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oltre sei milioni di documenti (ma ne sono stati pubblicati circa tre milioni e mezzo), che dettagliano differenti inchieste su Jeffrey Epstein: la prima del 2005, quella civile presentata da decine di vittime nel 2010, quella del 2015 contro la sua collaboratrice Ghis - facebook.com facebook