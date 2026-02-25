Sciopero treni e aerei a febbraio 2026 date e informazioni utili

Una nuova ondata di scioperi si abbatte sul sistema dei trasporti italiani proprio alla fine di febbraio 2026, in un momento già delicato per milioni di pendolari e viaggiatori. A essere coinvolti, questa volta, sono sia il comparto aereo sia quello ferroviario, in una sequenza ravvicinata di mobilitazioni che rischia di paralizzare spostamenti nazionali e internazionali. Le date cerchiate in rosso sono il 26 febbraio per gli aerei e il 27 e 28 febbraio per i treni, in un calendario che si inserisce in un contesto di vertenze contrattuali ancora aperte tra sindacati e aziende. Il primo banco di prova sarà giovedì 26 febbraio, quando è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto aereo proclamato da Cub Trasporti. L’astensione dal lavoro, fissata dalle 00.00 alle 23.59, coinvolgerà lavoratori delle compagnie, degli aeroporti e dei servizi di handling. Il rischio concreto è quello di cancellazioni e ritardi su numerosi voli, sia nazionali sia internazionali, con un impatto che potrebbe variare sensibilmente da scalo a scalo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

