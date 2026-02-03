A febbraio, i trasporti italiani si fermano più volte. Sono in programma 26 scioperi, di cui sei nazionali, con tre date già da segnare sul calendario. Treni, aerei e bus restano fermi per diverse ore, creando disagi ai pendolari e ai viaggiatori. La situazione si ripete, con proteste che coinvolgono tutto il settore.

ROMA – Sono 26 gli scioperi dei trasporti proclamati a febbraio, 6 sono nazionali con tre date da cerchiare sul calendario. Il 16 febbraio 2026, giornata nera del trasporto aereo in tutto il Paese; 27 e 28 febbraio, quando a fermarsi sarà quello ferroviario interessato dallo sciopero nazionale. Senza dimenticare il 6 febbraio, giorno della protesta di 24 ore del trasporto marittimo e dei lavoratori dei porti di tutta Italia, indetta da Usb. Per quanto riguarda il trasporto aereo, il 16 febbraio sarà il giorno di una serie di scioperi nazionali che renderanno davvero complicato prendere un volo: si fermeranno per 24 ore gli assistenti di volo di Vueling, dalle 00. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sciopero trasporti, febbraio nero: tutte le date per lo stop di treni, aerei e bus

Approfondimenti su Sciopero trasporti

Oggi Lombardia e Lazio vedono le prime agitazioni del mese di febbraio, considerato il più difficile del 2026 per i trasporti.

A febbraio, i trasporti italiani si fermano quasi tutti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sciopero trasporti

Argomenti discussi: Sciopero trasporti febbraio 2026, tutte le date degli stop di treni, aerei e mezzi pubblici; Febbraio mese nero per i trasporti: treni, aerei e bus a rischio caos; Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quando; Scioperi, febbraio nero per chi viaggia. Da oggi a fine mese disagi su bus, treni e aerei.

Sciopero dei trasporti, febbraio nero per treni, aerei e bus. Tutte le date a rischio in Italia: oggi Lombardia e LazioSi inizia oggi con Lombardia e Lazio, ma sono una ventina le agitazioni proclamate per le prossime settimane. Stop di 24 ore in tutta Italia il 16 e tra i l 27 e il 28. Il 6 si fermano i portuali ... quotidiano.net

Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quandoUna nuova ondata di scioperi preoccupa viaggiatori e pendolari italiani, con i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo pronti a incrociare le braccia lungo tutto l’ar ... tgcom24.mediaset.it

Il sindacato Orsa Trasporti Autoferro proclama uno sciopero di 24 ore del personale Tua per il 6 febbraio e chiede un "immediato intervento dei vertici politici regionali" #ilcentro #Abruzzo - facebook.com facebook

I #sindacati provano a bloccare tutto: a febbraio uno #sciopero al giorno (e solo nei trasporti) x.com