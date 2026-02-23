Sciopero trasporti | fine febbraio a rischio per aerei e treni Ecco le date

Uno sciopero nel settore dei trasporti causa il rischio di disagi nelle ultime giornate di febbraio, coinvolgendo voli e treni. Migliaia di passeggeri si trovano già in difficoltà a causa delle cancellazioni e dei ritardi programmati. Le agitazioni riguardano diverse compagnie aeree e aziende ferroviarie, che annunciano possibili sospensioni di servizi. Le autorità invitano gli utenti a verificare gli orari prima di partire. La situazione resta incerta fino all’ultimo giorno del mese.

Febbraio si conclude con numerosi scioperi nel settore dei trasporti. A rischio non solo il comparto aereo ma anche quello ferroviario e del trasporto locale. A incrociare le braccia giovedì 26 saranno in tutta Italia i lavoratori del comparto aereo. Saranno interessate Ita Airways, easyJet e Vueling. Questa data, è stata individuata dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della coincidenza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Da venerdì 27 fino a sabato 28 febbraio astensioni nel settore ferroviario. Il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sciopererà per 24 ore (dalle 21 del 27 alle 20. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Sciopero dei trasporti: febbraio mese nero per treni, aerei e bus. Oggi Lombardia e Lazio. Tutte le date a rischio in ItaliaOggi Lombardia e Lazio vedono le prime agitazioni del mese di febbraio, considerato il più difficile del 2026 per i trasporti.

Sciopero trasporti, febbraio nero: tutte le date per lo stop di treni, aerei e busA febbraio, i trasporti italiani si fermano più volte.

