Sciopero di 24 ore confermato per oggi | gli orari e le fasce di garanzia

Le ferrovie lombarde si fermano oggi. Trenord ha confermato lo sciopero di 24 ore proclamato dalla sigla sindacale Orsa. Pendolari e viaggiatori si trovano davanti a disagi e cancellazioni, mentre i sindacati restano sulle barricate. Le fasce di garanzia saranno rispettate, ma molte corse sono già state cancellate o ridotte. La situazione resta tesa e incerta, con i pendolari che aspettano chiarimenti e alternative.

Sindacati sulle barricate e disagi in visita per i pendolari: Trenord conferma lo sciopero indetto dalla sigla sindacale Orsa. Attivo dalle 3 di oggi, lunedì 2 febbraio alle ore 2 di domani, martedì 3 febbraio 2026 potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in tutta la Lombardia. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express e autobus tra Malpensa aeroporto e Stabio senza fermate intermedie. Trenord specifica che da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

