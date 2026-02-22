Sciopero trasporti fine febbraio | si fermano treni e aerei Gli orari dello stop nei giorni 26 27 e 28

Lo sciopero dei trasporti previsto tra il 26 e il 28 febbraio 2026 provoca l’interruzione di treni e voli in molte città italiane. La causa principale sono le agitazioni dei lavoratori del settore, che chiedono maggiori garanzie contrattuali. Durante le giornate di protesta, molte tratte ferroviarie vengono cancellate e numerosi voli vengono annullati. Le compagnie aeree e ferroviarie hanno già comunicato le eventuali variazioni degli orari. I viaggiatori devono organizzarsi di conseguenza.

ROMA – La fine del mese di febbraio 2026 è segnata dagli scioperi dei trasporti in tutta Italia. A rischio aerei, treni e trasporto locale. A incrociare le braccia giovedì 26, 24 ore, saranno i lavoratori del comparto aereo. Saranno interessate dalle 00:01 alle 23:59, Ita Airways, easyJet e Vueling. Questa data, è stata individuata dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della coincidenza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Da venerdì 27 fino a sabato 28 febbraio astensioni nel settore ferroviario. Il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sciopererà per 24 ore (dalle 21 del 272 alle 20. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Sciopero il 26, 27 e 28 febbraio, in arrivo stop per treni e aerei: gli orari e chi aderisce alla protesta

Sciopero 26-27-28 febbraio, dai treni agli aerei: chi si ferma (e chi no) e gli orari

