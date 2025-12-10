Aeroporto di Salerno EasyJet cancella il volo per Milano Malpensa | Chiarimenti da Gesac

L'aeroporto di Salerno registra nuove cancellazioni di voli, con EasyJet che ha annunciato la sospensione del collegamento con Milano Malpensa dal 1 aprile 2026. Nonostante i dati positivi, la struttura continua a perdere traffico aereo, sollevando interrogativi sulla gestione e le future prospettive dello scalo.

L'aeroporto di Salerno, nonostante i dati positivi, continua a perdere voli. Nelle ultime ore la compagnia aerea Easyjet ha cancellato anche il collegamento con Milano Malpensa a partire dal 1 aprile 2026. “Restiamo basiti di fronte a questa decisione - denuncia l'associazione FlySalerno che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

