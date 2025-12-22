ita airways assume piloti e assistenti di volo con contratto indeterminato come candidarsi

Ita Airways, nata dal fallimento di Alitalia, ha aperto nuove opportunità di lavoro per piloti e assistenti di volo con contratti a tempo indeterminato. Per candidarsi, è possibile consultare il sito ufficiale dell’azienda e seguire le istruzioni per la presentazione delle domande. Di seguito, una guida pratica su come procedere per inviare la propria candidatura.

Ita Airways, l’azienda nata dal fallimento definitivo di Alitalia, ha pubblicato diversi annunci di lavoro per il personale di volo. Le richieste riguardano sia i piloti, sia gli assistenti di volo. L’azienda cerca figure anche alla prima esperienza e altre con una maggiore conoscenza dell’ambito lavorativo. I requisiti possono variare, ma tutte le posizioni richiedono un’ottima conoscenza dell’inglese e spesso anche di un’altra lingua oltre all’italiano. Tutti i contratti offerti ai piloti sono a tempo indeterminato. L’iniziativa è in linea con i piani di espansione in Italia previsti dopo la cessione di Ita dallo Stato a Lufthansa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

