Stop all’etanolo | il try january sta ridefinendo le nuove tendenze sul consumo dell’alcol

Il movimento “Try January” sta portando a una riflessione sul consumo di alcol, promuovendo alternative senza etanolo. Sempre più persone scelgono di ridurre o eliminare le bevande alcoliche, privilegiando un approccio consapevole e più attento al proprio benessere. Questa tendenza sta modificando le abitudini di consumo, offrendo nuove opportunità di gusto e socialità senza l’uso di sostanze alcoliche.

Life&People.it Il tintinnio dei ghiacci nel bicchiere non annuncia più necessariamente un'alterazione dei sensi, ma una scelta di precisione chirurgica sul proprio stato di presenza. Se il decennio scorso è stato segnato dal rigore penitenziale del Dry January – un'astinenza punitiva post-festività di matrice anglosassone – il 2026 consacra definitivamente il Try January. Questa evoluzione semantica non è un semplice esercizio di marketing, ma una rivoluzione del costume che sposta l'accento dalla sottrazione alla scoperta. Non si tratta più di "non bere", ma di esplorare un nuovo edonismo "No-Lo" ( Non-Alcoholic or Low Alcohol ), dove la sofisticazione organolettica e la complessità botanica sostituiscono l'ebbrezza etilica, permettendo alla socialità di sopravvivere intatta alla lucidità.

