Glifosato ritirato dopo 25 anni lo studio diventato pietra miliare che difendeva l’erbicida Roundup

Ilfattoquotidiano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 25 anni dalla sua pubblicazione, la rivista scientifica Regulatory Toxicology and Pharmacology ritira lo studio, pubblicato nel 2000, secondo cui il glifosato, potente erbicida commercializzato dalla Monsanto con il nome di Roundup, non era dannoso. Autori dello studio, intitolato ‘Valutazione della sicurezza e valutazione del rischio del roundup di erbicidi e del suo ingrediente attivo, glifosato, per gli esseri umani’ sono Gary Williams del New York Medical College, l’unico tuttora in vita, Robert Kroes dell’Università di Utrecht (Olanda) e Ian Munro, che lavorava per la società di consulenze canadese Cantox, oggi Intertek. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

glifosato ritirato dopo 25 anni lo studio diventato pietra miliare che difendeva l8217erbicida roundup

© Ilfattoquotidiano.it - Glifosato, ritirato dopo 25 anni lo studio diventato “pietra miliare” che difendeva l’erbicida Roundup

Altre letture consigliate

glifosato ritirato dopo 25Glifosato, ritirato dopo 25 anni lo studio diventato “pietra miliare” che difendeva l’erbicida Roundup - Turnbull & Asser, la storica camiceria e casa di abbigliamento britannica fondata 140 anni fa, ha nominato il rinomato designer italiano Roberto Menichetti Direttore ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Glifosato Ritirato Dopo 25