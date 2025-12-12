Riacquista l'udito grazie alla chirurgia robotica | l'intervento al Policlinico Federico II di Napoli
La chirurgia robotica sta rivoluzionando il trattamento delle malattie dell'udito. Al Policlinico Federico II di Napoli, un uomo di 60 anni affetto dalla malattia di Meniere ha recuperato l'udito grazie a un impianto cocleare eseguito con questa tecnologia avanzata. Un esempio di come le innovazioni mediche migliorano la qualità della vita dei pazienti.
Un uomo di 60 anni, affetto dalla malattia di Meniere, ha riacquistato l'udito grazie a un impianto cocleare eseguito grazie alla chirurgia robotica. Fanpage.it
