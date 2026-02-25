Sciami di cavallette dall' Africa | l' allarme della Fao sulla piaga migratoria più distruttiva del mondo

Sciami di locuste hanno invaso l'Africa nord-occidentale. Negli ultimi giorni, video diffusi sui social e dai media locali hanno documentato grandi concentrazioni di locuste del deserto in ambienti urbani a El Aaiún, Dajla e Bojador, nel Sahara Occidentale, e nella città marocchina di Tan-Tan, nel sud del Paese. L'Organizzazione delle Nazioni uUnite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) aveva lanciato l'allarme proprio in settimana, segnalando la migrazione di grandi gruppi di locuste tra Mauritania e Marocco. Secondo i bollettini periodici le piogge invernali insolitamente abbondanti che hanno interessato il Sahel e le regioni costiere atlantiche dell'Africa occidentale hanno creato le condizioni ideali per la riproduzione della Schistocerca gregaria, nome scientifico della locusta del deserto. 🔗 Leggi su Today.it

