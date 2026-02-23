Maurizio Martina candidato dall’Italia come direttore generale della Fao

Maurizio Martina si candida come direttore generale della Fao, per motivi legati alla sua esperienza nel settore agricolo e alimentare. La sua candidatura nasce dalla volontà di migliorare la sicurezza alimentare globale e di sostenere piccoli agricoltori. Martina ha già ricoperto ruoli di responsabilità nel governo italiano e in organizzazioni internazionali. La sua proposta include iniziative per contrastare la fame e promuovere pratiche agricole sostenibili. La decisione finale sarà annunciata nelle prossime settimane.

Maurizio Martina è il candidato italiano al ruolo di direttore generale della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Il governo lo ha annunciato nel giorno del Consiglio Agrifish, con le parole del vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell’Agricolutra Francesco Lollobrigida. Martina era stato nominato, il 13 gennaio 2021, special advisor e vicedirettore generale aggiunto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), su proposta del Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio. Il governo guidato da Giorgia Meloni, ha spiegato il ministro dell’Agricoltura, “ha sostenuto la candidatura di Maurizio Martina: pur avendo una storia politica differente dalla nostra, abbiamo ritenuto che l’Italia meritasse di avere quel ruolo e possa meritare ancor di più di avere un ruolo di guida di un’organizzazione internazionale di livello, che ha la sede a Roma, nella quale il collega potrà rappresentare al meglio l’interesse generale di un’organizzazione che deve affrontare temi legati alla sicurezza alimentare, con particolare riferimento ovviamente all’agricoltura”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

