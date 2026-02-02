La riforma migratoria spagnola e l’allarme sicurezza

La nuova riforma migratoria in Spagna accende i riflettori sulla sicurezza dell’intera area Schengen. Il governo spagnolo ha varato una legge che potrebbe cambiare gli equilibri, ma apre anche molti dubbi sul suo impatto reale. Bruxelles rimane in attesa, senza ancora decidere come affrontare la questione delle politiche di regolarizzazione e dei controlli condivisi. La discussione si infiamma, mentre le prime reazioni si concentrano sui rischi e sulle opportunità di questa mossa.

La riforma dell'immigrazione promossa dal governo spagnolo riporta al centro del dibattito europeo una questione che Bruxelles continua sistematicamente a rinviare: come politiche nazionali di regolarizzazione possano produrre effetti diretti sulla sicurezza dell'intero spazio Schengen, in assenza di controlli comuni e di una reale responsabilità condivisa. Madrid giustifica la riforma con argomenti concreti: carenza di manodopera, invecchiamento demografico, arretrati nelle pratiche di asilo e soggiorno. L'ampliamento dei canali legali e la sanatoria degli irregolari già presenti sul territorio vengono presentati come soluzioni pragmatiche.

