Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia punta a portare a casa qualche medaglia, soprattutto nella disciplina della velocità nello sci alpino. Gli atleti italiani si preparano all’ultima fase prima dell’esordio, con speranze di risultati importanti.

Ormai ci siamo! L’attesa sta per volgere al termine e tra pochissimi giorni le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 cominceranno ufficialmente. Vent’anni dopo i Giochi di Torino, l’Italia torna dunque ad ospitare l’evento olimpico e sogna in grande, visto che la spedizione azzurra si presenta con ambizioni davvero importanti e con l’obiettivo di battere ogni possibile record di vittorie, medaglie e podi ottenuto finora nella sua storia. Nella disciplina regina, lo sci alpino, possono arrivare tante soddisfazioni per i colori azzurri, visto che sono molte le speranze di medaglia nelle prossime due settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Fari puntati sulla velocità

La Nazionale di sci alpino colpisce ancora! Dopo Sofia Goggia, anche Dominik Paris sale sul podio di Coppa del Mondo a Crans Montana: è secondo nella discesa libera maschile! Scopri tutto qui bit.ly/4bpykjw #RoadToMilanoCortina2026 @Fisioffici x.com

