Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | 42 azzurri al via è record storico Mazzel e De Silvestro portabandiera alla cerimonia di Verona

Dal 6 al 15 marzo l’Italia si presenta ai Giochi Paralimpici Invernali di casa con la delegazione più numerosa di sempre: 35 uomini e 7 donne, 12 debuttanti assoluti e tutte e sei le discipline rappresentate. La cerimonia inaugurale andrà in scena all’Arena di Verona, con Chiara Mazzel e René De Silvestro a reggere il tricolore. L’Italia si presenta alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con il gruppo più grande della sua storia ai Giochi Paralimpici Invernali. La delegazione azzurra è composta da 42 atleti — 35 uomini e 7 donne — più 3 guide, con 12 debuttanti assoluti in una rassegna a cinque cerchi. Un record nazionale che fotografa la crescita del movimento paralimpico italiano e che arriva nel momento più atteso: i Giochi di casa. 🔗 Leggi su Sportface.it

Milano Cortina 2026, una straordinaria cerimonia d’apertura: l’emozione dei Portabandiera AzzurriQuesta mattina, a Milano, si è svolta la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026.

Leggi anche: Milano Cortina 2026, oggi la cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri. L’orario esatto e chi parteciperà

Temi più discussi: XIV Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Sabato 28 febbraio Trento accoglierà la Fiamma Paralimpica; Il braciere di Milano Cortina potrebbe essere esposto in un museo dopo i Giochi?; La Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Torino; Paralimpiadi Milano Cortina 2026 - Provvedimenti viabilistici / Notizie / Novità / Homepage.

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: i convocati dell’Italia sport per sportL'Italia ha annunciato nei giorni scorsi i nomi che prenderanno parte alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La delegazione azzurra sarà composta da 42 ... oasport.it

Paralimpiadi Invernali 2026: date, sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano CortinaLe Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 ... funweek.it

Saranno Chiara Mazzel e René De Silvestro i portabandiera Azzurri alla cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Anche per i nostri atleti paralimpici si tratta dell'edizione più numerosa di sempre. 42 atleti, 6 discipline (Para ice Hockey, - facebook.com facebook

Milano-Cortina: 'dal 6 marzo Paralimpiadi non spegnere riflettori, avanti impegno Difesa' - @Adnkronos Il mondo intero - e non solo l'Italia - ha seguito con emozione e partecipazione questi straordinari Giochi invernali e la cerimonia di chiusura della fase x.com